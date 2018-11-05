Алексей Спиридонов: "Судя по тому, как в "Спартаке" меняют тренеров, там могут и Гвардьолу уволить"

Волейболист казанского "Зенита", болельщик футбольного "Спартака" Алексей Спиридонов высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Рауля Рианчо. Под руководством 58-летнего испанского специалиста команда провела четыре матча в трех турнирах: в Лиге Европы сыграла вничью с "Рейнджерс" в Глазго (0:0), в 1/8 финала Кубка России победила "Анжи" в Москве (1:0), в РПЛ поделила очки с "Рубином" в Казани (1:1) и уступила "Уралу" на своем поле (1:2).

– Судя по тому, как в "Спартаке" меняются тренеры, там могут и Гвардьолу уволить, – сказал Спиридонов. – Рианчо же работает и работает – посмотрим, что будет, но пока игры я не наблюдаю. Изменения есть, конечно – испанец Глушакова вернул, Кутепов начал выходить, но в обороне творится бардак. В матче с "Уралом" это было заметно. "Спартак" и при Каррере дома по три пропускал. Не знаю, что внутри команды происходит, но это нездоровая ситуация. (Игорь Новиков)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам