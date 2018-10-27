Алексей Спиридонов: "Спартаку" надо новых игроков искать, а не тренера"

Волейболист казанского "Зенита", болельщик футбольного "Спартака" Алексей Спиридонов прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера клуба. Специалист был отправлен в отставку 22 октября, исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо.

- Обязательно пойду на матч "Рубин" - "Спартак", билеты уже на руках. Надеюсь на победу "Спартака". По поводу перспектив Рианчо не могу ничего сказать. Мне кажется, надо новых игроков искать, а не нового тренера, - цитирует "РИА Новости" Спиридонова. - Надо дать Роману Еременко сыграться с командой, надо дать молодым почувствовать игру. А пока молодежь только начинает в "Спартаке", и понятно, что в этой ситуации будут и хорошие, и плохие результаты. Я не думаю, что они уже набрались такого опыта, чтобы прямо сейчас давать результат в основной команде "Спартака".