Алексей Спиридонов: "Привозите Глушакова хоть прямо из бани. Только пусть при этом дает результат"

Волейболист казанского "Зенита", известный болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов высказал мнение по поводу игры капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. По его словам, главное, чтобы игрок давал результат.

– У Глушакова неточных передач – 60 процентов. Брак зашкаливает. Да понятно, что с такими цифрами Денис в команде не нужен, – цитирует Спиридонова "Реальное время". – С такими показателями и я могу пару матчей провести.



В общем, мне все равно, какие они люди, как себя ведут, чем занимаются. Дай результат и все. Все закроют глаза, все забудут и будут вас любить. Привозите Глушакова хоть прямо из бани на игру, пусть играет хоть в халате. Только пусть при этом дает результат.