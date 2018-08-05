Алексей Спиридонов: "Примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли"

Чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги по волейболу, известный болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов высказал мнение по поводу возможного подписания контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Романом Еременко.

В настоящее время финн отбывает двухлетнюю дисквалификацию за то, что в октябре 2016 года в его организме были обнаружены следы кокаина. Отстранение хавбека от футбола закончится 6 октября, но у него есть право тренироваться с профессиональным клубом, начиная с 7 августа.



- Нужен ли "Спартаку" возрастной футболист, не игравший два года? – вопрос Спиридонову.

- Если он будет каждый день доказывать на тренировках и в играх, что достоин находиться в команде, то почему бы и нет? У Еременко сейчас должна быть предельная мотивация, если это настоящий спортсмен.



- У него яркое армейское прошлое. Болельщики его примут?

- Дзюбу же фанаты "Зенита" как-то приняли. Сейчас на него все там молятся.



- Что должен сделать Еременко, чтобы прижиться?

- Повторю: только своей игрой доказывать, что достоин выступать за "Спартак". Другого рецепта нет.



- Еременко может занять место капитана команды - Глушакова.

- Давайте не будем лукавить - сейчас Денис не показывает какой-то выдающийся футбол. Думаю, что появление конкурента станет для него дополнительной мотивацией. Глушаков не слишком удачно провел концовку прошлого сезона и из-за этого не попал на чемпионат мира. Понятно, что есть былые заслуги, но я как профессиональный спортсмен, знаю, что доказывать свою состоятельность нужно ежедневно.



- У Еременко - неоднозначное прошлое. Как могут отнестись к этому новые партнеры?

- Думаю, он должен хорошо влиться в коллектив, надеюсь на это. Не знаю, какой Роман человек, но если нормальный, то все должно быть хорошо.



- То есть вы за то, чтобы он оказался в "Спартаке"?

- Смотрю со стороны, какой он игрок. Ну оступился, с кем не бывает. Как говорится: "За что отец сына бил? Не за то, что играл, а за то, что отыгрывался". (Смеется.) Роман хороший футболист, в ЦСКА неплохо себя проявлял. Посмотрим как сложится в "Спартаке". (Арман МКРТЧЯН)

Когда Еременко сможет сыграть за "Спартак"