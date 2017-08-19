21:29 | Футбол — РФПЛ

Алексей Спиридонов: "Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает "Спартак"

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Волейболист Алексей Спиридонов заявил, что лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывают футболисты "Спартака". Полицейские задержали известного болельщика красно-белых перед матчем 7-го тура против "Локомотива" (3:4). Позднее Спиридонова отпустили, выписав штраф на 500 рублей, но на стадион он не успел.

- Я доволен тем, что в итоге все так произошло, и я не попал на этот матч "Спартака", - цитирует "Р-Спорт" Спиридонова. - Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает "Спартак".

ФОТО: Семь голов, "нырок" Самедова и крик Семина // 
"Спартак" вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие? 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170819/1124502284.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Пим Сибирьской

Вот это ровный фан смрада, понятия в порядке.

21:47

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

разве такое может сказать нормальный и адекватный человек? сектант - это будет скорее похвалой даже.

21:37

Shmel22

Садись лет на 16. будет лучше всегда

21:35