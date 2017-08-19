Алексей Спиридонов: "Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает "Спартак"

Волейболист Алексей Спиридонов заявил, что лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывают футболисты "Спартака". Полицейские задержали известного болельщика красно-белых перед матчем 7-го тура против "Локомотива" (3:4). Позднее Спиридонова отпустили, выписав штраф на 500 рублей, но на стадион он не успел.

- Я доволен тем, что в итоге все так произошло, и я не попал на этот матч "Спартака", - цитирует "Р-Спорт" Спиридонова. - Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает "Спартак".

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"Спартак" вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие?