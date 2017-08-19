Алексей Спиридонов: "Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает "Спартак"

Волейболист Алексей Спиридонов заявил, что лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывают футболисты "Спартака". Полицейские задержали известного болельщика красно-белых перед матчем 7-го тура против "Локомотива" (3:4). Позднее Спиридонова отпустили, выписав штраф на 500 рублей, но на стадион он не успел.
- Я доволен тем, что в итоге все так произошло, и я не попал на этот матч "Спартака", - цитирует "Р-Спорт" Спиридонова. - Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает "Спартак".
ФОТО: Семь голов, "нырок" Самедова и крик Семина //
"Спартак" вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие?
Пим Сибирьской
Вот это ровный фан смрада, понятия в порядке.
21:47
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
разве такое может сказать нормальный и адекватный человек? сектант - это будет скорее похвалой даже.
21:37
Shmel22
Садись лет на 16. будет лучше всегда
21:35