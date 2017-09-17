Алексей Спиридонов: "Лучше бы я попал в полицию, чем пошел на матч "Тосно" - "Спартак"

Чемпион Европы 2013 года по волейболу, болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов после ничьей красно-белых с "Тосно" (2:2) завил, что жалеет о походе на стадион. Он отметил, что когда в команде один итальянец – это нормально, а когда их больше – это уже табор.

– О чем вы хотите спросить? О том, что спартаковцы десятерых не смогли обыграть, при счете 2:0? Я был на стадионе, лучше бы туда не ходил. Лучше бы в полицию попал, чем пошел на эту игру.

– Это был самый худший матч "Спартака" в нынешнем сезоне?

– Я вообще игру там не видел. Она сегодня была?

– Почему у команды нет характера? Каррера упустил нити управлении игроками?

– Я знаю, почему сейчас игра без характера, и какие проблемы в клубе, но афишировать это не буду. Скажу одно: когда в команде один итальянец – это нормально, а когда их двое, трое и больше – это уже табор, а не тренерский штаб.

– Как считаете, Петкович соответствует уровню РФПЛ?

– Мне кажется, даже я соответствую уровню РФПЛ. Причем меня можно взять бесплатно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)