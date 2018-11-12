Алексей Спиридонов: "Кононов попадет под прессинг. В "Спартаке" – чуть оступился, и сразу ты дерьмо"

Волейболист казанского "Зенита", известный болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов выступил с поддержкой Олега Кононова, который сегодня назначен на пост тренера столичного клуба.

52-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. Он сменил на этом посту итальянца Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от "Арсенала" (2:3). Московский клуб покинул и Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера до прихода Кононова.

– Не думаю, что назначение нового тренера – большое событие для "Спартака", – сказал Спиридонов. – Думаю, сейчас дело не в Кононове, а в игроках – нужны новые футболисты, другие. Надо обновлять состав. Что же до Кононова, то он работал в тех клубах, где не было такого давления со стороны болельщиков, как в "Спартаке". Сейчас начнется прессинг. Чуть оступился, и сразу ты дермо. Не знаю, как Кононов с этим справится. (Игорь Новиков)

Кононов: шанс для "Спартака", вызов для тренера