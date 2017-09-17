Алексей Спиридонов: "Каррера "поплыл", его надо увольнять"

Чемпион Европы 2013 года по волейболу в составе сборной России, доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов, который является болельщиком "Спартака", отметил, что главный тренер Массимо Каррера потерял контроль над командой. По его словам, итальянца надо отправить в отставку.
- Нельзя против десятерых так играть! Лучше бы проиграли вообще. Я уже за "Тосно" был после 2:2, пускай уже третий забьют "Спартаку", думал, - цитирует "Р-Спорт" Спиридонова. - Я очень сильно расстроился. Ужасно играет "Спартак". Каррера уже не управляет командой, его надо увольнять. Каррера потерял связь с игроками, он уже поплыл.
Я как игрок работал четыре года с итальянскими тренерами. Для того чтобы он остался в "Спартаке", не надо было приводить в тренерский штаб все итальянское семейство. Надо было, чтобы Каррера работал один, а помощники были только спартаковские.
Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" "Спартак" упустил победу, играя в большинстве с 29-й минуты, когда за фол последней надежды был удален Виталий Шахов. Тосненцы забили за 4 минуты два гола.
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Дополнительная информация
- Сборная России (Волейбол)
- Спартак (футбол)
- Енисей (Волейбол)
- Спиридонов Ал-й
- Массимо Каррера
- Виталий Шахов
Помпей
шампионский состав мёл ренгольд,лучшая атака,железобетон в обороне,вот почему сектанты такое только упоротый может ляпнуть или адепт секты раба и свиньи)))
16:57
Thomas_Boy_
вперёд Спартак! __________ Я прямо жду вашей игры с "Ливерпулем".))) Где вы класс покажете.))
16:56
Iva29
Каждая пьянь теперь советы давать будет. Иди проспись
16:55
Thomas_Boy_
Хоспади, этот-то кукушонок куда лезет?
16:55
Помпей
хочу увидеть что поведала колпинская котлета,ренгольд,ефремов и особенно кафеля!Где их профессиональный взгляд на бдсм со спартачком)))
16:54
вперёд Спартак!
Вон паршивого волейболиста из болельщиков Спартака! Пусть поддерживает коней или иной мусор и не мелет своим поганым языком против Массимо...
16:54
shpasic
повезло ещё, что Панов не приезжал.
16:53
tigana.1982
А может игрокам пора избавляться от почивания на лаврах!?
16:51
shpasic
а что сказали Мацуев, Кафельников и Назаров? к их мнению как-то больше доверия))
16:50
druganoff
Пока не поздно, берите в тренеры Томаса Тухеля.
16:49
баламошка
Самые лучшие эксперты - диванные, поэтому иди лучше играй в волейбол)
16:48
Красноармеец К
Ага, спартаковские помощники и неприменно с красно-белым сердцем! В этом залог успеха) Да и главный должен быть такой же красно-белый! ОИР, только ОИР!)))
16:46