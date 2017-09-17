Алексей Спиридонов: "Каррера "поплыл", его надо увольнять"

Чемпион Европы 2013 года по волейболу в составе сборной России, доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов, который является болельщиком "Спартака", отметил, что главный тренер Массимо Каррера потерял контроль над командой. По его словам, итальянца надо отправить в отставку.

- Нельзя против десятерых так играть! Лучше бы проиграли вообще. Я уже за "Тосно" был после 2:2, пускай уже третий забьют "Спартаку", думал, - цитирует "Р-Спорт" Спиридонова. - Я очень сильно расстроился. Ужасно играет "Спартак". Каррера уже не управляет командой, его надо увольнять. Каррера потерял связь с игроками, он уже поплыл.

Я как игрок работал четыре года с итальянскими тренерами. Для того чтобы он остался в "Спартаке", не надо было приводить в тренерский штаб все итальянское семейство. Надо было, чтобы Каррера работал один, а помощники были только спартаковские.

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" "Спартак" упустил победу, играя в большинстве с 29-й минуты, когда за фол последней надежды был удален Виталий Шахов. Тосненцы забили за 4 минуты два гола.