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16:37 | Футбол — РФПЛ

Алексей Спиридонов: "Каррера "поплыл", его надо увольнять"

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Чемпион Европы 2013 года по волейболу в составе сборной России, доигровщик "Енисея" Алексей Спиридоновкоторый является болельщиком "Спартака", отметил, что главный тренер Массимо Каррера потерял контроль над командой. По его словам, итальянца надо отправить в отставку.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Тосно" - "Спартак" - 2:2. Красно-белые упустили в концовке перевес в два гола против проведшего больше тайма вдесятером соперника.Крушение Карреры. "Спартак" упустил победу, ведя в два мяча и имея численное преимущество

- Нельзя против десятерых так играть! Лучше бы проиграли вообще. Я уже за "Тосно" был после 2:2, пускай уже третий забьют "Спартаку", думал, - цитирует "Р-Спорт" Спиридонова. - Я очень сильно расстроился. Ужасно играет "Спартак". Каррера уже не управляет командой, его надо увольнять. Каррера потерял связь с игроками, он уже поплыл.

Я как игрок работал четыре года с итальянскими тренерами. Для того чтобы он остался в "Спартаке", не надо было приводить в тренерский штаб все итальянское семейство. Надо было, чтобы Каррера работал один, а помощники были только спартаковские.

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" "Спартак" упустил победу, играя в большинстве с 29-й минуты, когда за фол последней надежды был удален Виталий ШаховТосненцы забили за 4 минуты два гола.

"Спартак" в большинстве упустил победу над "Тосно"

Опрос

Доработает ли Массимо Каррера в "Спартаке" до конца сезона?
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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170917/1125877792.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Помпей

шампионский состав мёл ренгольд,лучшая атака,железобетон в обороне,вот почему сектанты такое только упоротый может ляпнуть или адепт секты раба и свиньи)))

16:57

Thomas_Boy_

вперёд Спартак! __________ Я прямо жду вашей игры с "Ливерпулем".))) Где вы класс покажете.))

16:56

Iva29

Каждая пьянь теперь советы давать будет. Иди проспись

16:55

Thomas_Boy_

Хоспади, этот-то кукушонок куда лезет?

16:55

Помпей

хочу увидеть что поведала колпинская котлета,ренгольд,ефремов и особенно кафеля!Где их профессиональный взгляд на бдсм со спартачком)))

16:54

вперёд Спартак!

Вон паршивого волейболиста из болельщиков Спартака! Пусть поддерживает коней или иной мусор и не мелет своим поганым языком против Массимо...

16:54

shpasic

повезло ещё, что Панов не приезжал.

16:53

tigana.1982

А может игрокам пора избавляться от почивания на лаврах!?

16:51

shpasic

а что сказали Мацуев, Кафельников и Назаров? к их мнению как-то больше доверия))

16:50

druganoff

Пока не поздно, берите в тренеры Томаса Тухеля.

16:49

баламошка

Самые лучшие эксперты - диванные, поэтому иди лучше играй в волейбол)

16:48

Красноармеец К

Ага, спартаковские помощники и неприменно с красно-белым сердцем! В этом залог успеха) Да и главный должен быть такой же красно-белый! ОИР, только ОИР!)))

16:46