Алексей Сорокин: "Я остаюсь в Совете ФИФА"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин​ сообщил, что продолжит участвовать в делах российского футбола и после ухода на пост зампреда Внешэкономбанка (ВЭБ). Функционер сохранит места в совете ФИФА и исполкоме Российского футбольного союза.

– Я остаюсь в Совете ФИФА, это согласовано с главой ВЭБа Игорем Шуваловым, – цитируют "Известия" Сорокина. – Мне дали добро на это по нескольким причинам. Во-первых, заседания Совета ФИФА и исполкома УЕФА происходят не так часто и длятся не более одного-двух дней. Во-вторых, это выборная должность. Если бы я взял самоотвод, то наша страна потеряла бы место в руководящем органе ФИФА. В-третьих, это некоммерческая деятельность.

Что касается Евро-2020, то пока всё остается без изменений, а дальше посмотрим. Думаю, что в течение нескольких месяцев будет принято решение, но в любом случае команда, которая работала со мной на ЧМ-2018, не оставит этот проект.