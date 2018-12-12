Алексей Сорокин: "РФС попытается ускорить ответ от ФИФА по ВАР"

РФС попытается ускорить получение типового договора от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и ФИФА по внедрению системы видеоассистента арбитра (ВАР), сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета ФИФА Алексея Сорокина. Ранее руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин, сообщил, что РФС ждет от IFAB форму типового договора на использование системы.

- Есть определенный срок, когда будет получен ответ от ФИФА по использованию системы видеоассистентов, который мы будем всячески ускорять. У нас еще масса вопросов по закрытию оргкомитета, есть определенные задержки. Ответ на этот вопрос находится в плоскости администрации, - сказал Сорокин.