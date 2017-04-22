Алексей Сорокин: "Разгрузка трибун стадиона "Санкт-Петербург" прошла успешно"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что разгрузка трибун нового стадиона "Санкт-Петербург" после матча 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) прошла успешно. Встреча стала первой официальной на новой арене.

- 22 апреля. Первый матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Разгрузка трибун прошла успешно, - написал Сорокин в "Твиттере".

Трансляция матча "Зенит" - "Урал"