16:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Сорокин: "Разгрузка трибун стадиона "Санкт-Петербург" прошла успешно"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что разгрузка трибун нового стадиона "Санкт-Петербург" после матча 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) прошла успешно. Встреча стала первой официальной на новой арене.

- 22 апреля. Первый матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Разгрузка трибун прошла успешно, - написал Сорокин в "Твиттере".

Трансляция матча "Зенит" - "Урал"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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