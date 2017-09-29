Алексей Сорокин: "На "Мордовия Арене" нет отставаний по срокам строительства"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что в рамках шестого совместного операционного визита с представителями ФИФА делегация ознакомилась с презентацией Саранска как города-организатора чемпионата мира 2018 года. Он выразил уверенность, что наследие мирового первенства будет востребовано в столице Мордовии после завершения турнира.

- Сегодня мы познакомились с презентацией города, во всех аспектах посмотрели, как город готовится к чемпионату мира, - цитирует ТАСС Сорокина. - Мы смотрим, как наиболее эффективно организовать игры турнира на этом стадионе, распределить потоки и пространства между различными функциями. Здесь нет отставаний по отдельным видам работ, ожидаем, что строительная готовность будет обеспечена в соответствии с госконтрактом к концу декабря. Здесь есть профессиональная команда, на начальных этапах подготовки к чемпионату мира она играла в РФПЛ. Надеемся, что клуб вернется обратно. Мы знаем, что в Мордовии любят футбол.

Есть уверенность, что наследие чемпионата мира будет востребовано. Начнется развитие футбола, здесь мы абсолютно спокойны.

Напомним, вместимость стадиона в Саранске составит 45 тысяч мест. На арене будут сыграны четыре матча группового турнира ЧМ-2018. Сроки проведения мирового первенства – с 14 июня по 15 июля.