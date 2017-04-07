19:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Сорокин: "Газон на стадионе на Крестовском постепенно входит в должное состояние"

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Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что власти Санкт-Петербурга и "Зенит" заверили его в том, что поле стадиона на Крестовском острове находится в приемлемом состоянии. Сегодня в СМИ появилась информация, что газон на новой арене пришел в негодность.

- В конце прошлой недели мы проводили совещание с "Зенитом" и с властями города, - цитирует ТАСС Сорокина. - На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после "спячки", и на нем будут проведены игры "Зенита". Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Der schwein

Трава дала корни. Скоро начнёццо цветение. Затем плодоножни мы откусим и сделаем настойку на спирту.Из этих корней вы сделаете сбор и будете его пить. А лучше вымочить их в соленой воде два часа, чтобы ушла горечь, и делать салат для Бомжей ))).

20:55

merniloskut

За что Тюльпанова умертвили?

20:21

marksan

В рост пошёл? И с каждым днём всё растёт вместе с курсом "зелени"?

20:06

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