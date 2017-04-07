Алексей Сорокин: "Газон на стадионе на Крестовском постепенно входит в должное состояние"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что власти Санкт-Петербурга и "Зенит" заверили его в том, что поле стадиона на Крестовском острове находится в приемлемом состоянии. Сегодня в СМИ появилась информация, что газон на новой арене пришел в негодность.

- В конце прошлой недели мы проводили совещание с "Зенитом" и с властями города, - цитирует ТАСС Сорокина. - На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после "спячки", и на нем будут проведены игры "Зенита". Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности.