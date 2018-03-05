Алексей Смертин: "Выкрики болельщиков "Спартака" зафиксированы, их рассмотрит КДК РФС"

Инспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин заявил, что КДК РФС в среду рассмотрит выкрики болельщиков "Спартака" в адрес голкипера "Локомотива" Гильерме в ходе матча 21-го тура премьер-лиги. Ранее стало известно, что в рапорте делегата матча Бориса Ларина эти оскорбительные кричалки не отражены.

- С начала сезона работает система мониторинга. Она, как правило, присутствует на матчах повышенного риска, - сказал Смертин. - В итоге вчера были зафиксированы нарушения, все они занесены в специальный отчет, который сегодня утром был отправлен в КДК.

Какое наказание грозит "Спартаку"? Этот вопрос лучше адресовать в КДК. (Андрей СИЗЯКИН)

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