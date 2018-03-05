Алексей Смертин: "Выкрики болельщиков "Спартака" зафиксированы, их рассмотрит КДК РФС"

Инспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин заявил, что КДК РФС в среду рассмотрит выкрики болельщиков "Спартака" в адрес голкипера "Локомотива" Гильерме в ходе матча 21-го тура премьер-лиги. Ранее стало известно, что в рапорте делегата матча Бориса Ларина эти оскорбительные кричалки не отражены.
- С начала сезона работает система мониторинга. Она, как правило, присутствует на матчах повышенного риска, - сказал Смертин. - В итоге вчера были зафиксированы нарушения, все они занесены в специальный отчет, который сегодня утром был отправлен в КДК.
Какое наказание грозит "Спартаку"? Этот вопрос лучше адресовать в КДК. (Андрей СИЗЯКИН)
Король севера. "Локо" - почти чемпион //
Глубокая заморозка. "Локо" и "Спартак" остались при своих //
"Такой футбол нам не нужен - игры не было, мяча не видно"
гаттузо туп
Офигеть отэтой рфсии.Там всем страждущим-жаждущим должности придумывают-раздают?Инспектор РФС по борьбе с разизмом..,прям ипу и плачу.)))Смертин,ды же звезда наша,"Бордо" там,"Челси" всякие на тебя молились.Шел бы детишек тренить,учить их в футбик играть,а ты штаны протираешь,матюки на стадиках считаешь.Не стремно,Ляксей?
19:41
Талантливый
За песни - не будут!)
18:53
4rfv5tgb
А Зенит за песни не будут наказывать?
18:43
Levbereg
В адрес вратаря сборной прозвучали выкрики расизма. Причем от той команды, где главные силы атаки составляют чисто чернокожие футболисты. Вообще логика железная. Тем более Гильерме не чернее чем среднестатистический представитель Юга России.
18:34
serzheo
Сплошной апартеид, ежкин кот. Всех накажите, всех.
18:23
Весёлый©
ЭЭЭ, падажжите! У нас же нет расизма уже ДЖВА года, как кто-то там заявил!
18:15
titan2313
Смертина пора давно выгнать из РФС! Он свои кляузы пишет только на Спартак! Что кричат болельщики Локомотива он не слышит! Такой у него избирательный слух!
17:30