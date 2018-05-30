Алексей Смертин: "Работа РФС по борьбе с проявлениями дискриминации за этот год получила хорошую оценку"

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, что организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) высоко оценила работу РФС по противодействую нетолерантному поведению в стране. Раннее FARE опубликовала годовой отчет, в котором говорится о снижении частоты нарушений, связанных с дискриминацией, в российском футболе.

- Я уже видел отчет FARE за этот сезон, приятно, что наша работа по борьбе с проявлениями дискриминации за этот год получила хорошую оценку, - цитирует "Р-Спорт" Смертина. - Статистика нарушений на почве дискриминации в России падает за последние два года. Да, было зафиксировано достаточно приличное количество баннеров с запрещенной символикой, но в первой половине сезона. Мы обратили внимание на эту проблему на семинаре с клубами в феврале, и они провели работу, в результате во второй части сезона подобных баннеров стало в разы меньше.