Алексей Смертин: "Информация о скандированиях болельщиков "Спартака" передана в КДК"

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин прокомментировал оскорбительные выкрики в адрес футболистов со стороны болельщиков московского "Спартака" во время матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1) в воскресенье.

– Я уже получил с утра отчеты от системы мониторинга, на матче "Спартак" – "Локомотив" были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес участников матча. Все необходимые материалы в ближайшее время будут переданы в КДК, который даст оценку действиям фанатов "Спартака" и вынесет наказание, – сказал Смертин корреспонденту "СЭ".

Фанаты "Спартака" в конце первого тайма скандировали кричалку "Банана-мама", в которой упоминается обезьяна. Также болельщики красно-белых на протяжении 45 минут скандировали оскорбительные кричалки в адрес "Локомотива" и персонально главного тренера команды Юрия Семина. (Александр Рогулев, Андрей Сизякин)

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