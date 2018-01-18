Алексей Сафонов: "Муса может стать цыганским конем"

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал "СЭ" возможное возвращение нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы в ЦСКА. Он не сомневается в том, что в случае перехода форвард поможет армейцам.

В ноябре игрок, выступавший за красно-синих с 2012 по 2016 год, заявлял, что однажды вернется в ЦСКА. Вместе с тем, агент нигерийца Тони Харрис тогда назвал возвращение своего клиента в чемпионат России маловероятным.

– Что тут сказать? Если это действительно так, то Муса напоминает Вагнера Лав, – начал Сафонов. – Как цыганский конь. Три раза уходил – три раза возвращался. Может быть и с Мусой будет то же самое. Не смотря на то, что в Англии Ахмед мало играл, думаю, ЦСКА он поможет.

– Как это удается ЦСКА – продавать игроков за крупные суммы и потом брать их в аренду? Вагнер Лав, Думбья, теперь Муса.

– У ЦСКА нет больших денег на трансферы. Клуб продает футболистов, у тех потом далеко не все получается в Европе. Они возвращаются. Ничего страшного.

– Почему армейские бомбардиры пропадают в Европе?

– У каждого своя ситуация. В ЦСКА они были заточены под командный механизм, командную игру, поэтому лучше тут смотрелись. Но вот за рубежом Жо, Думбья, Муса показали немногое. Это говорит о разнице между чемпионатом России и английской премьер-лигой. Отстаем от первой пятерки.

– Если Муса вернется в ЦСКА, Гинеру и всей селекционной службе клуба можно будет памятник поставить?

– Давайте посмотрим, как Муса сыграет в оставшихся турах. Нужно еще увидеть, в каких кондициях форвард находится.

– Если "Лестер" все же решит не отдать Мусу в аренду, а продать, сколько нигериец сейчас может стоить?

– Думаю, миллионов 7-8 (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Таблица переходов РФПЛ