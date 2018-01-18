Алексей Сафонов: "Муса может стать цыганским конем"

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал "СЭ" возможное возвращение нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы в ЦСКА. Он не сомневается в том, что в случае перехода форвард поможет армейцам.
В ноябре игрок, выступавший за красно-синих с 2012 по 2016 год, заявлял, что однажды вернется в ЦСКА. Вместе с тем, агент нигерийца Тони Харрис тогда назвал возвращение своего клиента в чемпионат России маловероятным.
– Что тут сказать? Если это действительно так, то Муса напоминает Вагнера Лав, – начал Сафонов. – Как цыганский конь. Три раза уходил – три раза возвращался. Может быть и с Мусой будет то же самое. Не смотря на то, что в Англии Ахмед мало играл, думаю, ЦСКА он поможет.
– Как это удается ЦСКА – продавать игроков за крупные суммы и потом брать их в аренду? Вагнер Лав, Думбья, теперь Муса.
– У ЦСКА нет больших денег на трансферы. Клуб продает футболистов, у тех потом далеко не все получается в Европе. Они возвращаются. Ничего страшного.
– Почему армейские бомбардиры пропадают в Европе?
– У каждого своя ситуация. В ЦСКА они были заточены под командный механизм, командную игру, поэтому лучше тут смотрелись. Но вот за рубежом Жо, Думбья, Муса показали немногое. Это говорит о разнице между чемпионатом России и английской премьер-лигой. Отстаем от первой пятерки.
– Если Муса вернется в ЦСКА, Гинеру и всей селекционной службе клуба можно будет памятник поставить?
– Давайте посмотрим, как Муса сыграет в оставшихся турах. Нужно еще увидеть, в каких кондициях форвард находится.
– Если "Лестер" все же решит не отдать Мусу в аренду, а продать, сколько нигериец сейчас может стоить?
– Думаю, миллионов 7-8 (Виталий АЙРАПЕТОВ)
sidnet78
Но обзывать нельзя, а то сочтут на почве расизма
19:03
sidnet78
Ну конями коней и надо
19:02
Serenky25
Или Троянским
18:45