Алексей Сафонов: "Караваева не будет в "Динамо", но есть варианты в РФПЛ и в Европе"

Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника "Спарты" Вячеслава Караваева рассказал, что его клиент не перейдет в московское "Динамо". Однако он отметил, что футболист имеет несколько вариантов в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и Европе.

В воскресенье пресс-служба "Спарты" сообщила, что 22-летний защитник не отправился на сбор с командой и имеет право вести переговоры с клубами о трансфере.

- Пока не могу сказать, где Вячеслав продолжит карьеру, - сказал Сафонов. - Есть варианты и в чемпионате России, и в Европе. Но не хочу спекулировать, подождите один-два дня, и все решится.

- Неоднократно сообщалось об интересе со стороны “Динамо”.

- В "Динамо" его точно не будет.

Напомним, что Караваев выступает за "Спарту" с 2016 года. В текущем сезоне защитник провел всего три встречи в чемпионате Чехии, а в сезоне-2016/17 отметился тремя голами в 27 играх. (Павел ГУРЕВИЧ)