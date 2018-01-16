Алексей Сафонов: "Интерес к Караваеву есть не только у "Динамо"

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника "Спарты" Вячеслава Караваева, рассказал "СЭ" о ситуации с возможным возвращением игрока в РФПЛ. Также он отметил, что игрок покинет чешскую команду, так как он стал слишком дорогим для чехов.

– Караваев сейчас тренируется в "Спарте", – сообщил Сафонов. – У него действующий контракт, а представитель нашего агентства Иван Бакулин ведет переговоры. Интерес есть не только у "Динамо". Клуб договаривается по цифрам и срокам контрактам.

– Какие именно клубы?

– Не хочу их называть и устраивать аукцион. Я уважаю всех участников процесса.

– В "Спарте" он не останется?

– Может, его и хотели бы оставить в пражском клубе, но Караваев для чехов стал дорогим. Большинство чешских клубов растят игрока до определенного уровня, а потом продают, за счет чего и живут.

– Сам футболист готов выступать на родине?

– На данный момент Караваев хочет вернуться в российский чемпионат, поэтому рассматриваем эти варианты. Он действительно хочет показать, что достоин попадания на чемпионат мира.

– Когда ожидаете завершения переговоров?

– В конце недели должна быть ясность. Нужно время, чтобы новичок адаптировался и сыгрался с партнерами по команде. Есть разные варианты – с арендой и выкупом. Не хочется сейчас это обсуждать. Мы очень заинтересованы, чтобы Вячеслав быстрее влился в новый коллектив. Тормозит процесс высокая стоимость выкупа, но чем ближе к закрытию окна, тем ниже игрок стоит, если он не Беккенбауэр и не Месси. Когда появится конкретика – сообщим. (Евгений БЕЛОУСОВ)