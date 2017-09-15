Алексей Ребко: "Помню, была драка между Кебе и Бесчастных"

Полузащитник "Арарата" Алексей Ребко считает, что драка между партнерами по команде на сборах – это обычное явление. По его словам, самым большим забиякой в "Спартаке", когда он там находился, был Кебе.

– Помню, была драка между Кебе и Бесчастных. Они на поле сцепились. Причем Кебе еще с кем-то дрался, – отметил в интервью YouTube-каналу "ЛетМиСпик" Ребко. – Вообще парень опасный. С каким-то сербом сцепился, бросались друг на друга. Даже после тренировки принялись драться. Дрались в кровь. Их растаскивали. Кебе чуть ли не нож на следующую тренировку принес.

Я в последний раз дрался в "Луче" на тренировке. Что-то не поделили с партнером. Это нормальная ситуация. На любом третьем сборе команд в зимний период можно увидеть нормальную драку.