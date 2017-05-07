Алексей Пугин: "Руководство "Томи" развалило команду, но футболисты могут собой гордиться"

Полузащитник "Томи" Алексей Пугин заявил, что пока не задумывался над своим будущем. После победы "Оренбурга" над "Краснодаром" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России "Томь" потеряла шансы сохранить прописку в премьер-лиге.

– Никто не был готов, но так получилось, – цитирует ТАСС Пугина. – В принципе, говорят, что причину надо искать в себе, я ищу, но найти не могу. Все идет от руководства, которое развалило команду. Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в премьер-лигу, чтобы так все разрушить?

Руководство клуба совсем не общалось с командой. Конечно, хотелось бы. А как еще? Ты выполняешь свою работу, а никто к тебе никогда не подходит и ничего не говорит, только некоторые люди кормят завтраками, а конкретики никакой нет. Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят. Когда молодые ребята бьются, хочется играть и биться за них, несмотря на то, какое у нас руководство.

Считаю, Валерий Юрьевич Петраков сделал все, что мог. Он многое сделал для нас, стариков, а также для молодых ребят. По крайней мере, по результатам это видно.

Предложения от других клубов? Честно, пока ничего не знаю. Даже не думал о будущем.

Валерий Петраков: "Пугин и Чуперка имеют предложения от других клубов"