Алексей Пугин: "Надо было забивать "Уралу" второй гол"

Полузащитник "Томи" Алексей Пугин посетовал на большое количество ошибок в действиях его команды после матча 9-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:1). Отметим, что хавбек имел шансы отличиться в этой встрече – после гола в первом тайме и в концовке матча он выходил один на один с вратарем, но угодил мячом в штангу.

– "Томь" была хозяином поля, но в первом тайме игра проходила с большим преимуществом "Урала", который намного больше контролировал мяч. В чем причина?

– Сами виноваты. Очень много брака было, когда выбегали в контратаки. Все время теряли мяч. На этом фоне у "Урала" было большое преимущество во владении мячом. Если бы мы при выходе держали мяч под контролем, то была бы совсем другая картина.

– Как удалось забить гол?

– Ребята разыграли комбинацию, я проник в штрафную площадь и точно пробил.

– Но у вас были еще моменты, чтобы отличиться…

– Один момент, правда, очень хороший. Вышел один к воротам, бил в дальний угол, но попал во вратаря. Поэтому мяч угодил в штангу, а не в сетку. Надо было забивать… Еще в первом тайме мог вывести Самодина один на один, но слишком сильно отдал пас.

– А в чем причина такого обилия брака у вас и у "Урала"? Может, помешала холодная погода? Или поле было невысокого качества?

– Поле было хорошее! Холодной погоды мы не чувствовали, когда бегаешь на поле, то не холодно. А в чем причина такого количества ошибок – даже не знаю. Будем разбирать на просмотре и тренировках. (Сергей СИМОНОВ)

Трансляция матча "Томь" - "Урал"