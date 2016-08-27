Алексей Пугин: "Это мое первое удаление в жизни"

Защитник "Томи" Алексей Пугин не согласился с удалением в матче 5-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1). Он признал, что контакт с Карлушем Страндбергом был, но на фол последней надежды это не тянуло.

– Мы провели хороший матч, имели возможности забить в конце игры, – цитирует ТАСС Пугина. – Насчет своего удаления могу сказать, что это произошло со мной впервые в жизни. Игрок уже сам начал спотыкаться, я просто пошел в контакт, к тому же до ворот было 30-40 метров. Не считаю, что это был фол "последней надежды", но, как говорится, это на усмотрение судьи.