21:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Пугин: "Это мое первое удаление в жизни"

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Защитник "Томи" Алексей Пугин не согласился с удалением в матче 5-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1). Он признал, что контакт с Карлушем Страндбергом был, но на фол последней надежды это не тянуло.

Мы провели хороший матч, имели возможности забить в конце игры, – цитирует ТАСС Пугина. – Насчет своего удаления могу сказать, что это произошло со мной впервые в жизни. Игрок уже сам начал спотыкаться, я просто пошел в контакт, к тому же до ворот было 30-40 метров. Не считаю, что это был фол "последней надежды", но, как говорится, это на усмотрение судьи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3571697

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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