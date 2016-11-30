Алексей Померко: "Пенальти в матче с ЦСКА - неоднозначное решение арбитра"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Померко отметил, что арбитр встречи 16-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:2) Сергей Иванов принял неоднозначное решение, поставив пенальти в ворота его команды. В середине первого тайма судья указал на точку за игру рукой защитника оренбуржцев Владимира Полуяхтова.
- Вроде неплохо играли, но был один эпизод, который привел к пенальти, - приводит пресс-служба "Оренбурга" слова Померко. - Неоднозначное решение арбитра. Потом пришлось отыгрываться. Были какие-то моменты, но не забили. В итоге еще и второй пропустили.
Приятно, что приехали наши болельщики. Мы их слышали, видели. Спасибо им. Выкладывались на 100 процентов, но какие-то моменты удавались, а какие-то нет. Неплохой контроль мяча, неплохо выходили из обороны в атаку. Но ближе к штрафной что-то не получалось, не могли подать. Могли больше выжимать из моментов, когда подходили к чужим воротам.
Дополнительная информация
http://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/kommentarij-alekseya-pomerko.html
BosS73
Он так беспалева траекторию пытался изменить...мячик от Тошича отвести)
23:33
spetrov
Цирк какой-то. :) Цирк. :)
23:27
spetrov
Mark Krass +1. Пускай любой желающий, не видя мяча из матча ЦСКА-Оренбург (а видеть он его точно не будет, не то, что защитник) попробует подпрыгунть на месте и посмотреть, где будут его руки в естественном положении. А потом попробует так же "естественно" отвести правую рука настолько назад, насколько это сделал защитник "Оренбурга".
23:24
foreverCSKAforever
Хорошо, что он его принял, а то после спартаковской руки в своей штрафной в дерби, руки казанца в прошлом туре неназначение еще и этого пенальти действительно стало бы неоднозначным решением.
23:24
А380726
И зачем было спрашивать дурачка?
23:24
Фуля
Чего возмущаться? Давно надо привыкнуть в играх со Спартаком и ЦСКА получать пеналь и удаление.
23:21
Mark Krass
Руками махать не надо было в штрафной, нытики.
23:20