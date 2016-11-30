Алексей Померко: "Пенальти в матче с ЦСКА - неоднозначное решение арбитра"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Померко отметил, что арбитр встречи 16-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:2) Сергей Иванов принял неоднозначное решение, поставив пенальти в ворота его команды. В середине первого тайма судья указал на точку за игру рукой защитника оренбуржцев Владимира Полуяхтова.

- Вроде неплохо играли, но был один эпизод, который привел к пенальти, - приводит пресс-служба "Оренбурга" слова Померко. - Неоднозначное решение арбитра. Потом пришлось отыгрываться. Были какие-то моменты, но не забили. В итоге еще и второй пропустили.

Приятно, что приехали наши болельщики. Мы их слышали, видели. Спасибо им. Выкладывались на 100 процентов, но какие-то моменты удавались, а какие-то нет. Неплохой контроль мяча, неплохо выходили из обороны в атаку. Но ближе к штрафной что-то не получалось, не могли подать. Могли больше выжимать из моментов, когда подходили к чужим воротам.