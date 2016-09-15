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Алексей Поляков стал тренером вратарей молодежки "Локомотива"

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Бывший вратарь "Локомотива" Алексей Поляков вошел в тренерский штаб молодежной команды железнодорожников. Поляков будет исполнять обязанности тренера вратарей.

– В "Локомотив" я вернулся полгода назад. Все это время работал в Академии, а тренером молодежного состава стал всего пару дней назад, – приводит слова Полякова официальный сайт "Локомотива". – Впечатления самые приятные. Когда сам играл за "Локомотив", каждый день был ярким и запоминающимся. Я вернулся домой.

Про вратарей "молодежки" пока могу мало что сказать. Мы совсем недавно познакомились и провели всего несколько тренировок.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13787

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