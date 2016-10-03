Алексей Поляков: "Не считаю, что между вратарями одной команды должна быть нездоровая атмосфера"

Тренер вратарей молодежной команды "Локомотива" Алексей Поляков, выступавший ранее за красно-зеленых, не считает, что голкиперы одной команды не должны быть друзьями. Также он отметил, что у него были хорошие отношения с экс-вратарем железнодорожников Сергеем Овчинниковым, который известен своим эмоциональным характером на поле.

– На всех сборах я жил в номере с коллегами по амплуа, - цитирует пресс-служба клуба Полякова. - Я не считаю, что должна быть какая-то нездоровая атмосфера. Вне футбольного поля мы и в гости друг к другу ходили, и семьями дружили, помогали всегда. Вся конкуренция оставалась на футбольном поле. Ты в одних воротах – он в других. Вот и доказывай тренеру, кто сильнее и достойнее. И сейчас я стараюсь эту же атмосферу передать ребятам в молодежке: делаешь упражнение на максимуме и можешь немного пошутить, выдохнуть.

– То есть с Сергеем Овчинниковым у вас были хорошие отношения?

– Да, мы много раз встречались у него дома, отдыхали. Он, конечно, совершенно другой человек вне футбольного поля – профессиональные игроки должны переключаться от работы к повседневной жизни. Получается не у всех. Знаю ребят, которые всегда оставались "в игре". Мне кажется, это неправильно.