Алексей Поляков: "Игроком проще быть, чем тренером"

Тренер вратарей молодежной команды "Локомотива" Алексей Поляков, выступавший ранее за красно-зеленых, признался, что игроком быть проще, чем тренером. Также он отметил, что практически не раздумывал, когда поступило предложение вернуться в "Локо".

– После завершения профессиональной карьеры за любительский клуб "Интер" какое-то время поиграл, а после директор академии "Локомотива" Алексей Щиголев предложил должность тренера, – цитирует пресс-служба клуба Полякова. – Почти сразу согласился, какие тут раздумья! "Локо" – очень важный клуб в моей жизни, и я действительно рад, что и сейчас могу приносить ему пользу. Плюс я хотел сам для себя попробовать тренерскую должность – почувствовать, что это такое.

– Кем быть в футболе проще: тренером или игроком?

– Игроком, конечно, проще будет. Дело не в уровне ответственности. Если ты игрок, то выполняешь установку тренера. А вот тренеру уже приходится думать: как построить занятие, на что обратить внимание… Вратарь должен быть готов и физически, и тактически.

– А как же психология?

– Это вообще одна из основных вещей в карьере голкипера. Когда вратарь идет к мячу, у него не должно быть чувства страха: он должен быть готов к стрессовым ситуациям, в том числе и к неудачам. Если ты ошибаешься – никогда не показывай виду. Пусть внутри у тебя все бушует, но ни твои партнеры, ни тем более соперники не должны об этом догадаться.