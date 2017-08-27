Алексей Поддубский: "Зенит" позволил "СКА-Хабаровск" больше "Спартака"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что эта встреча стала одной из самых сложных в премьер-лиге. По словам специалиста, красно-белые после перерыва показывали цельный футбол.
– "Спартак" в Хабаровске выиграть не сумел, а "Зенит" победил. Почему вы выделили игру с действующим чемпионом России, а не лидером лиги? – вопрос Поддубскому.
– Потому, что "Спартак" во втором тайме нашего матча показывал очень цельный футбол, оставив нас без мяча. "Зенит" позволил нам больше. У нас в том матче были шансы забить и изменить ход игры.
– Вы сами насколько изменились за восемь туров в РФПЛ?
– Я учусь, приобретая опыт и какие-то знания по ходу сезона, как и вся команда.
– Можно ли говорить о том, что "СКА-Хабаровск" освоился в премьер-лиге?
– Если говорить о готовности к играм, самоотдаче, настрое на общее дело – безусловно. Но вот качество футбола, который мы показываем, оставляет желать лучшего. Тут пока хвастать нечем.
– Где СКА может прибавить?
– В работе. Будем трудиться, чтобы стать, пусть немного, но сильнее как команда. Мы не можем сказать, что у нас собраны яркие по меркам премьер-лиги футболисты. Но у всех, кто сегодня играет за наш СКА, есть желание расти. Все мы пытаемся стать сильнее как коллектив.
Дополнительная информация
https://fcska.ru/media/news/glavnyy-trener-fk-ska-khabarovsk-otvetil-na-voprosy-press-sluzhby-kluba/
biggp1
тот кто писал этот заголовок - может поменять местами спартак и Зенит местами
17:26