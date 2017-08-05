22:22 5 августа | Футбол — РФПЛ

Алексей Поддубский: "У "СКА-Хабаровск" сложный календарь. Не знаю, кто его составлял"

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Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после поражения от "Локомотива" (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что у команды очень сложный календарь, из-за которого тяжело восстанавливаться. Он также добавил, что планирует усиливать состав в атакующей линии.

- Поблагодарил ребят за терпение, самоотдачу, - сказал Поддубский. - Знали, что "Локомотив" - серьезный соперник. Но свой шанс у нас был. Не дотерпели, пропустили. Но шанс сравнять счет у нас был.

- По сравнению с матчем с ЦСКА команда вошла во вкус?

- Да.

- За четыре тура ни одного гола...

- У нас сложный календарь. Не знаю, кто его составлял. 8-го уже нам играть дома. Как нам восстанавливаться? Очень сложно...

- Планируете ли усиливать состав?

- Да. Прежде всего, атакующую линию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК

old grumbler,глупая,не под тебя же подстраиваться.

22:51 5 августа

old grumbler

ну вы же не Спартак, что же вы хотели, только под Спартак подстраивают календарь как то так...

22:41 5 августа