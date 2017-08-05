Алексей Поддубский: "У "СКА-Хабаровск" сложный календарь. Не знаю, кто его составлял"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после поражения от "Локомотива" (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что у команды очень сложный календарь, из-за которого тяжело восстанавливаться. Он также добавил, что планирует усиливать состав в атакующей линии.



- Поблагодарил ребят за терпение, самоотдачу, - сказал Поддубский. - Знали, что "Локомотив" - серьезный соперник. Но свой шанс у нас был. Не дотерпели, пропустили. Но шанс сравнять счет у нас был.



- По сравнению с матчем с ЦСКА команда вошла во вкус?



- Да.



- За четыре тура ни одного гола...



- У нас сложный календарь. Не знаю, кто его составлял. 8-го уже нам играть дома. Как нам восстанавливаться? Очень сложно...



- Планируете ли усиливать состав?



- Да. Прежде всего, атакующую линию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"