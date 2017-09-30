Алексей Поддубский: "У СКА-Хабаровск" каждая игра как финал"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) отметил, что для его команды каждая встреча сродни финалу. Он также поблагодарил своих футболистов за то, что не бросили играть после пропущенного гола.

– У нас каждая игра как финал. Освоились, не освоились, надо биться в каждом матче, – приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Поддубского. – Надо показывать игру, результат, куда деваться. Осваиваемся.

Хотели забить быстрый гол, чтобы было более или менее легче. Неудачно пропустили в конце первого тайма. Благодарен ребятам, что не бросили весла и играли.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – Ростов"