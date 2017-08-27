Алексей Поддубский: "Спартак" в Хабаровске создал нам много проблем"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) в интервью клубной пресс-службе выразил благодарность команде за игру. По его словам, футболисты стремятся выполнять все установки тренерского штаба.

– Шесть очков в восьми матчах – это тот результат, который можно считать удачным для команды? – вопрос Поддубскому.

– Я благодарен игрокам, которые делают на футбольном поле очень многое, чтобы мы выглядели в премьер-лиге достойно. У нас может что-то получаться, а что-то – нет, но команда всегда стремиться по максимуму выполнить то, что просит делать тренерский штаб.

– Какой из восьми проведенных матчей был самым сложным?

– Выделю два. В Москве с ЦСКА и дома со "Спартаком". Игру с ЦСКА мы провалили, но быстро забыли, сделав выводы. "Спартак" в Хабаровске создал нам много проблем. Во втором тайме нашей команде порой было очень сложно сдерживать атаки чемпионов России. У спартаковцев есть индивидуально сильные футболисты, которые могут сами решить тот или иной эпизод в игре, а заодно – судьбу матча.

– Самый яркий из них – Квинси Промес. Вы наверняка пытались до игры решить проблему этого футболиста. Как его остановить?

– Иногда – никак, либо при помощи фола. Очень яркий и сильный игрок. Именно такие исполнители делают премьер-лигу турниром, который разительно отличается от ФНЛ.

– В чем главное отличие РФПЛ от ФНЛ?

– Скорость принятия решений и самой игры, интенсивность единоборств и цена ошибок. Их премьер-лига не прощает.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"