Алексей Поддубский: "Сказал игрокам, чтобы терпели"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 5-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0) отметил, что подопечные проявили терпение. По словам наставника, плохие результаты – не повод расстраиваться, ведь главное – продолжать работать.

– Сегодня получилось то, что хотели. Спасибо огромное ребятам за терпение. Тяжело было. Был тяжелый перелет, – приводит слова Поддубского пресс-служба хабаровского клуба. – Не успели восстановиться. Я им сказал в перерыве, чтобы терпели.

– С чем связано, что таймы такие разные получились?

– Солнце спряталось (смеется). Внес коррективы.

– Как справлялись с напряжением, которое накопилось за четыре тура?

– Главное – делать свое дело. Результат придет. Надо было терпеть, выполнять установку. Да, у нас тяжелый календарь. Справляемся потихоньку. Не надо расстраиваться.

– Как оцените игру Марковича?

– Нападающего нужно оценивать за его голы. Если он забил гол, то как его можно оценивать? Христова хотел сегодня выпустить. К сожалению, пришлось заменить игрока, у которого свело ногу. Была запанирована замена Марковича на Христова.