Алексей Поддубский: "СКА-Хабаровск" знает положительные качества "Локомотива"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в преддверии матча 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом" подчеркнул, что команда будет играть вторым темпом. По словам специалиста, хабаровчанам важно строго сыграть в обороне.

– Игра с "Локомотивом" заключительная дома, а не последняя. Ребята настраиваются на матч. А как получится – будет видно на поле, – сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы намерены действовать вторым темпом.

Знаем положительные качества "Локомотива", они здорово контролируют мяч, поэтому наша задача – сыграть строго. Как видно по последним матчам, мы забиваем, но и пропускаем.

Изменения в составе? Давайте не будем загадывать, впереди три игры. Будет видно, когда их отыграем.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"