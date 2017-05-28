Алексей Поддубский: "СКА-Хабаровск" вытерпел в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после второго стыкового матча против "Оренбурга" (0:0, 5:3 по пенальти) отметил, что команда полностью выполнила установку. По его словам, игрокам удалось вытерпеть агрессивную игру соперника.

- Эмоции меня переполняют... Ребята молодцы - полностью выполнили тренерскую установку, - приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Поддубского. - Мы знали, что "Оренбург" в домашних матчах играет очень агрессивно, но нам удалось вытерпеть. У обеих команд были хорошие шансы забить гол, но в итоге все решила лотерея - пенальти. Нам повезло больше. Спасибо всем ребятам огромное.

Трансляция матча "Оренбург" - "СКА-ХАбаровск"