Алексей Поддубский: "СКА-Хабаровск" уступил "Динамо" 0:2. Какие тут могут быть комментарии?"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 13-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:2) посетовал на большое количество брака со стороны своих подопечных. Специалист подчеркнул, что, вероятно, хозяева поля находятся на эмоциональном подъеме после смены тренерского штаба.

– Мы проиграли 0:2, какие тут могут быть комментарии? – начал пресс-конференцию Поддубский.

– Как считаете, в чем причина поражения?

– Моменты у нас были, но было и очень много брака, особенно в первом тайме. Не знаю, перегорели ли, но долго работали с мячом, это отрицательный момент.

– Вы готовились к "Динамо" Калитвинцева, но у команды произошла смена тренера. Сильно изменилась команда?

– Да не особо поменялась игра. У динамовских футболистов, наверное, эмоциональный всплеск – новый тренер пришел, ребята на подъеме, им больше хотелось выиграть. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Динамо" – "СКА-Хабаровск"