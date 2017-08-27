Алексей Поддубский: "Результатом матча со "Спартаком" доволен, а игрой - нет"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) отметил, что вратарь Александр Довбня справился с задачей. По его словам, команде есть над чем работать.

- Результатом доволен, а игрой - нет, - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". - Нам есть над чем работать. В перерыве сказал ребятам, что надо добавить, так как "Спартак" хорошо владеет мячом. Но получилось, что прижались к воротам. Второй тайм провели плохо.

Довбня? Задача нападающего - забивать, а вратаря - защищать ворота. Сегодня сыграл на ноль. Значит, с задачей справился.