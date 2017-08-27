Алексей Поддубский: "Прогноз Славы КПСС – 4:0? Я интернетом не занимаюсь"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака" призвал не акцентировать внимание на том, что соперник является действующим чемпионом страны. Он отметил, что команде будет приятно играть при полных трибунах.
– Да, играем с чемпионом России, но это – прошлое, – сказал Поддубский во флеш-интервью. – В настоящем, если выиграем, догоним их. Аншлаг на матче? Всегда приятно играть на заполненном стадионе, при поддержке болельщиков.
– Рэпер Слава КПСС спрогнозировал победу "СКА-Хабаровск" со счетом 4:0.
– Я интернетом не занимаюсь.
– Насколько это реально?
– Игра покажет.
– До закрытия трансферного окна осталось несколько дней. Стоит ли ждать усиления и на какие позиции?
– Стоит.
Напомним, матч "СКА-Хабаровск" – "Спартак" состоится сегодня, 27 августа. Начало игры – 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.