Алексей Поддубский: "Прогноз Славы КПСС – 4:0? Я интернетом не занимаюсь"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака" призвал не акцентировать внимание на том, что соперник является действующим чемпионом страны. Он отметил, что команде будет приятно играть при полных трибунах.

– Да, играем с чемпионом России, но это – прошлое, – сказал Поддубский во флеш-интервью. – В настоящем, если выиграем, догоним их. Аншлаг на матче? Всегда приятно играть на заполненном стадионе, при поддержке болельщиков.

– Рэпер Слава КПСС спрогнозировал победу "СКА-Хабаровск" со счетом 4:0.

– Я интернетом не занимаюсь.

– Насколько это реально?

– Игра покажет.

– До закрытия трансферного окна осталось несколько дней. Стоит ли ждать усиления и на какие позиции?

– Стоит.

Напомним, матч "СКА-Хабаровск" – "Спартак" состоится сегодня, 27 августа. Начало игры – 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.