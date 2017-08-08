Алексей Поддубский: "Принципиально было одержать первую победу, а не обыграть Григоряна"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 5-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0) отметил действия нападающего Мирослава Марковича. Серб открыл счет в этой игре, а его гол стал первым в истории клуба в высшем дивизионе отечественного футбола.

- У нас на один день было меньше на подготовку, поэтому в первом тайме мы были немного вялыми, - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". - Сказал в перерыве, что надо терпеть.

Маркович? Нападающего оценивают по голам, а он забил. Непринципиально было обыграть Григоряна, который раньше работал со "СКА-Хабаровск", принципиально было одержать первую победу.