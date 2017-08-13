Алексей Поддубский: "Отсутствующие в заявке на матч "СКА-Хабаровск" - "Рубин"? Пропустим этот вопрос"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что команда готовилась к игре в рабочем режиме. Специалист высказал мнение, что у его подопечных появилась уверенность в своих силах после победы над "Анжи" (2:0).

– Приехала хорошая команда, к которой мы готовились в обычном режиме, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Поддубский. – Думаю, у ребят появилась уверенность в собственных силах после первой победы. Готовились в рабочем режиме.

Отсутствующие в заявке? Корян не восстановился, а так... Давайте пропустим этот вопрос.

– Евгений Баляйкин ранее выступал под руководством Бердыева. Раскрыл ли он какие-то секреты о команде этого специалиста?

– Раскрыл (улыбается).

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Рубин"