Алексей Поддубский: "Обидно пропускать на последних минутах"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 6-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) отметил, что игра была равна, а ничейный результат закономерен. По словам специалиста, он хотел выпустить Николая Калинского, но в итоге на поле появился нападающий Венцислав Христов, забивший гол.

- Была равная игра, - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". - Обидно пропускать на последних минутах, результат закономерен. Христов вышел на замену в связи с травмой Никифорова. Изначально хотел выпустить Калинского.