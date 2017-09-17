Алексей Поддубский: "Обидно пропускать два гола со стандартов"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский доволен тем, что команда в шести последних матчах чемпионата России не потерпела ни одного поражения (1 победа, 5 ничьих). В 10-м туре дальневосточники дома сыграли вничью с "Ахматом"​ (2:2). Специалист отметил, что его подопечные бьются за очки в каждой игре.

– Ничья по такой игре – это плюс. Но настраивались на победу, и это минус, – цитирует официальный сайт "Ахмата" Поддубского. – Да, удалось спасти, но обидно пропускать два гола со стандартов. Тем более мы разбирали, как "Ахмат" подает угловые. Не получилось. Серия ничейных результатов? Не проигрываем – это плюс, не выигрываем – это минус. А что нам надо, проигрывать? Мы бьёмся за каждое очко.

Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Ахмат"