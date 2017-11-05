13:24 | Футбол — РФПЛ

Алексей Поддубский - о матче с "Арсеналом": "Не забиваешь ты - забивают тебе"

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Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 16-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:2) отметил, что его команда не реализовала свои моменты. Специалист также добавил, что не забиваешь ты – забивают тебе.

– Не забили свои голы. Футбольный закон еще никто не отменял: не забиваешь ты – забивают тебе. – цитирует клубная пресс-служба Поддубского.

СКА-Хабаровск - Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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A16

Поддубский -" красавец". Арсенал всю игру контролировал и имел намного больше шансов. Посмотри хотя бы статистику тренер.Во даёт, надо признать, вы просто слабей.

13:42