Алексей Поддубский - о матче с "Арсеналом": "Не забиваешь ты - забивают тебе"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 16-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:2) отметил, что его команда не реализовала свои моменты. Специалист также добавил, что не забиваешь ты – забивают тебе.

– Не забили свои голы. Футбольный закон еще никто не отменял: не забиваешь ты – забивают тебе. – цитирует клубная пресс-служба Поддубского.