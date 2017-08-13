Алексей Поддубский: "Нельзя было давать Караденизу делать передачу"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 6-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) отметил, что было обидно пропускать гол на последней минуте встречи. По его словам, ничейный результат закономерен.

– Обидно пропускать гол на последней минуте, – цитирует пресс-служба хабаровчан Поддубского. – Но в целом, я считаю, итог закономерен. Недотерпели, потеряли концентрацию. Надо было встречать Карадениза и не давать ему делать нацеленную передачу. Почему не было Коряна? Не восстановился после "Анжи".