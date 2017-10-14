Алексей Поддубский: "Не наш день. Провалили первый тайм"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский считает, что смена главного тренера перед матчем 13-го тура чемпионата России помогла "Динамо" одержать первую победу с 12 августа. По словам наставника дальневосточников, у его подопечных в отчетной встрече не получилось ничего.

- Мы провалили первый тайм. Было очень много брака, - сказал Подубский во флеш-интервью. - Это не характерно для нас. Не знаю, что произошло. Может волнение, перегорели. Сегодня был не наш день.

- Во втором тайме вы бросили все силы на атаку, но в итоге был всего один удар в створ. Почему команда действовала в атаке так?

- Не один. Во втором тайме была перекладина, была штанга. Уже два удара. Просто не получилось. Не наш день.

- Можно сказать, что "Динамо" в связи со сменой тренера было более заряжено на борьбу?

- Я перед началом матча говорил, что смена тренера дает игрокам эмоциональный подъем. Так и получилось.

Текстовая трансляция матча "Динамо" - "СКА-Хабаровск"