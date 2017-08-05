22:04 5 августа | Футбол — РФПЛ

Алексей Поддубский: "Не дотерпели, пропустили в самом конце"

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Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский остался доволен самоотдачей игроков в матче 4-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1). Специалист дальневосточной команды считает, что провалы в обороне у его подопечных стали возникать только после того, как соперник открыл счет.

- Мне очень понравилась самоотдача. Благодарен ребятам, - сказал Поддубский во флеш-интервью. - Не дотерпели, пропустили в самом конце. Моменты у наших ворот? Они появились, когда мы раскрылись - после первого гола.

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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