Алексей Поддубский: "Надо вылезать из зоны вылета"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) отметил, что доволен результатом. По словам наставника, нужно уходить из зоны вылета.

– Ребята очень хотели выиграть. Благодарен им. Добились победы, – отметил Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". – Желание было. Не важно жесткая игра или нет. Главное – три очка.

Гол Дедечко? Попал по мячу. Мяч в воротах – это главное. У нас не самое лучшее положение – находимся в зоне вылета. Надо оттуда вылезать. Ребята настраивались на победу.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – Ростов"