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13:33 | Футбол — РФПЛ

Алексей Поддубский: "Надо вылезать из зоны вылета"


Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) отметил, что доволен результатом. По словам наставника, нужно уходить из зоны вылета.

– Ребята очень хотели выиграть. Благодарен им. Добились победы, – отметил Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". – Желание было. Не важно жесткая игра или нет. Главное – три очка.

Гол Дедечко? Попал по мячу. Мяч в воротах – это главное. У нас не самое лучшее положение – находимся в зоне вылета. Надо оттуда вылезать. Ребята настраивались на победу.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – Ростов"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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