Алексей Поддубский: "Матч с "Динамо" будет за шесть очков"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что у москвичей присутствуют положительные эмоции в связи со сменой тренера. Во время паузы на игры сборных Юрия Калитвинцева на посту главного тренера бело-голубых сменил Дмитрий Хохлов.

- На что просил обратить внимание? Не проиграть борьбу, - сказал Поддубский во флеш-интервью. - Здесь решающую роль сыграет желание победить. Кто больше хочет, тот и побеждает. Это игра за шесть очков. У "Динамо" сейчас есть положительные эмоции. У команды произошла смена тренера. Мы же в прошлом матче выиграли у "Ростова" (2:1), поэтому находимся в равных условиях.