Алексей Поддубский: "Краснодар" забил три гола с фланговых передач. Недоработали здесь"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после поражения от "Краснодара" (1:4) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что его команда провалила первый тайм. Он также добавил, что хабаровчане не доработали на флангах.

– Провалили первый тайм. Не знаю, почему было много ошибок. Во втором тайме выровняли положение, но пенальти все изменил, – сказал Поддубский. – Как планировали играть против "Краснодара"? Знали, что соперник хорошо вскрывает фланги. 2-й, 3-й, 4-й голы были забиты с фланговых передач. Недоработали здесь. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"