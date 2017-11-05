Алексей Поддубский: "Игра против "Арсенала" давалась, может быть, не стоило делать замены"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский на пресс-конференции после матча 16-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:2) подчеркнул, что его команда не забила свои голы. Он также добавил, что не знает, как лучше мог сделать замены во встрече.

– Начали неудачно, полностью проиграли опорную зону, потом перестроились на другую схему, выровняли ситуацию, забили гол, – сказал Поддубский. – Во втором тайме начали активно, не забили свои голы, а футбольный закон еще никто не отменял – не забиваешь ты, забивают тебе, что и случилось.

Не поздно ли я провел замену во втором тайме? А кого выпускать? Христова? Он вышел, без мяча пробегал. Игра давалась. Стоило ли делать замены, тоже вопрос.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Арсенал"