Алексей Парамонов находится в больнице в тяжелом состоянии

Старейший ветеран "Спартака", олимпийский чемпион Мельбурна Алексей Парамонов находится в тяжелом состоянии в больнице. По словам его близкого друга Михаила Захарова, он может уйти из жизни в любую секунду.

- В конце июля, 21 числа, Алексей Александрович передал все свои награды и медали в музей "Спартака", - цитирует "РИА Новости" Захарова. - На следующий день его поместили в пансионат ветеранов труда номер 1 в Москве, потому что он не может уже ухаживать за собой. С ним все было отлично, на матч открытия чемпионата мира его пригласил лично (президент ФИФА) Джанни Инфантино. Потом здоровье Парамонова резко сдало, пришлось госпитализировать в больницу при управлении делами президента РФ.

Наш ветеран плох: ноги отказали, плохо видит, тяжело дышит, потому что накапливается жидкость в легких, почечная недостаточность, еще и онкология простаты, нашли опухоль. Врач в пансионате сказал, что он может уйти из жизни в любую секунду, организм изношен на 99,9 процентов.

Напомним, что в составе "Спартака" Парамонов провел 13 сезонов (с 1947 по 1959 год), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. Он четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР, трехкратный бронзовый призер чемпионатов СССР, двукратный финалист Кубка СССР. В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в составе сборной Москвы – победителем Спартакиады народов СССР 1956 года.